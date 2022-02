Fantastica Brignone | è medaglia d' argento nel gigante!

Advertising

Esercito : RT @SM_Difesa: #Olimpiadi #Beijing2022 Una fantastica Federica #Brignone, atleta dell'#Arma dei #Carabinieri, vince la medaglia d'argento??i… - grandemostro1 : RT @SM_Difesa: #Olimpiadi #Beijing2022 Una fantastica Federica #Brignone, atleta dell'#Arma dei #Carabinieri, vince la medaglia d'argento??i… - sognolimpico : Fantastica #brignone argento nel gigante olimpico femminile! @FedeBrignone si ripete sul podio a 4 anni di distanza… - _Carabinieri_ : RT @SM_Difesa: #Olimpiadi #Beijing2022 Una fantastica Federica #Brignone, atleta dell'#Arma dei #Carabinieri, vince la medaglia d'argento??i… - rio16_addicted : RT @SM_Difesa: #Olimpiadi #Beijing2022 Una fantastica Federica #Brignone, atleta dell'#Arma dei #Carabinieri, vince la medaglia d'argento??i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastica Brignone

La Hector ha chiuso in 1'55"59, laa 28/100, la Gut a 72/100. Ai piedi del podio la Truppe, che era seconda dopo la prima manche. ventesima a 4"22 Elena Curtoni. Era uscita nella prima ...... tempo permettendo) altre due azzurre in gran spolvero per lo slalom gigante: Federicae ... Unadomenica. Al mattino settima partita e settima vittoria nel torneo misto di curling. ...Federica Brignone, terza nella prima manche, è riuscita a migliorarsi nella seconda, chiudendo la gara con un fantastico secondo posto, che le assicura così la medaglia d’argento. Dopo il terzo posto ...A Yanqing la valdostana è meravigliosa, battuta di soli 28 centesimi dalla svedese dominatrice della stagione. Bronzo per una fantastica Gut-Behrami in rimonta.