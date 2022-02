Elisa Isoardi svolta hot, così non l’avete mai vista: lo scatto scalda il web (Di lunedì 7 febbraio 2022) Elisa Isoardi ha mostrato ai suoi fan tutta la sua sensualità. Uno scatto inaspettato perché raramente si è mostrata così. Fan in visibilio. Tante volte abbiamo apprezzato la bellezza di Elisa Isoardi. La conduttrice non vive un momento positivo della sua carriera ma continua ad andare avanti positiva in attesa di nuovi progetti. Lei è lontana dalla televisione ma non dall’affetto dei suoi fan. Fonte GettyImagesCome molti ricorderanno, la sua avventura al comando de La Prova del Cuoco non è stata felicissima. Il programma, che ha vissuto momenti molto positivi, ha chiuso per gli ascolti davvero bassi. Inoltre, ad infuocare la vicenda ci hanno pensato i fan della storica conduttrice del programma: Antonella Clerici. Una vera e propria “guerra” che non è passata ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha mostrato ai suoi fan tutta la sua sensualità. Unoinaspettato perché raramente si è mostrata. Fan in visibilio. Tante volte abbiamo apprezzato la bellezza di. La conduttrice non vive un momento positivo della sua carriera ma continua ad andare avanti positiva in attesa di nuovi progetti. Lei è lontana dalla televisione ma non dall’affetto dei suoi fan. Fonte GettyImagesCome molti ricorderanno, la sua avventura al comando de La Prova del Cuoco non è stata felicissima. Il programma, che ha vissuto momenti molto positivi, ha chiuso per gli ascolti davvero bassi. Inoltre, ad infuocare la vicenda ci hanno pensato i fan della storica conduttrice del programma: Antonella Clerici. Una vera e propria “guerra” che non è passata ...

