Eleonora Daniele rompe il silenzio e rivela il suo prossimo obiettivo: “Ancora un altro…” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La brava conduttrice di Storie Italiane confessa il suo grande desiderio e ammette di pensarci in continuazione. Eleonora Daniele accantona la riservatezza e svela tutto. Siamo abituati a vederla per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 7 febbraio 2022) La brava conduttrice di Storie Italiane confessa il suo grande desiderio e ammette di pensarci in continuazione.accantona la riservatezza e svela tutto. Siamo abituati a vederla per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lucafaccio : Sanremo 2022, Eleonora Daniele a Stefano Coletta: “Sembra che siamo un po’ ubriachelli, ci scusi”. La replica del D… - lucafaccio : Sanremo 2022, Eleonora Daniele a Stefano Coletta: “Sembra che siamo un po’ ubriachelli, ci scusi”. La replica del D… - queenbertin : RT @KyriakosJabo: Nonostante in questa settimana si allarghi la platea degli spettatori a me lascia perplesso l'incapacità di Eleonora Dani… - Luciana38738457 : @storie_italiane @eleonoradaniele Quando sostituirete sta pseudo giornalista Eleonora Daniele...non è empatica va a simpatie..bocciata - F1Carcarla : Eleonora Daniele evidentemente non ricorda la cover Achille - Annalisa sulla canzone di Mimì -