Crosetti su Vlahovic | quant’è antico | questo nuovissimo centravanti | assomiglia a Trezeguet

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Su Repubblica, Maurizioelogia la prima in bianconero di Dusan. “”. Mancava uno così nell’area della Juventus. “Se la divinità Ronaldo aveva impiegato 320 minuti per incarnarsi nel primo gol bianconero — e Higuain 8 — il ragazzo Dusan segna dopo 12 minuti e 26 secondi, quando la partita è ancora fresca come un uovo, al sesto pallone toccato, e prima aveva già fatto sfrigolare i guanti di Montipò. Chiuderà con 43 giocate, di cui 10 in area, e 5 tiri, di cui 4 in porta. A disposizione della rimonta in campionato e della Champions: serbo vostro”. E ancora: “ha il coraggio di portare a spasso quella maglia totemica come se fosse un alano: sono gli altri, semmai, ad averne paura, non il ragazzo che si mette ...

