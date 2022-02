Covid | guarita da un mese | ma ancora senza green pass

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Risiede a Milano ma ha origini teatine, la 35ennedalche a undalla guarigione non haricevuto il. Il rischio è quello di non potersi più recare a lavoro, nonostante abbia due dosi di vaccino, e sia ormaidall’infezione.: le lacune di un sistema che dovrebbe tutelarci Lo scorso 4 gennaio, la 35 protagonista di questa Odissea, era risultata positiva al-19, mentre si trovava in Abruzzo. Dopo essersi sottoposta alla quarantena di dieci giorni, la donna ha ripetuto il tampone, che ha avuto esito negativo. Tuttavia, nessuno si è occupato della sua pratica: a distanza di unla 35enne non haricevuto il certificato di avvenuta ...

'Sonoda oltre un mese dalma la Asl di Chieti non mi invia il certificato'. A dirlo è Elisa una donna 35enne originaria di Chieti ma residente a Milano. Elisa è vaccinata con due dosi ma a ......in reparto: al raggiungimento del secondo tampone negativo non ci voleva credere. Era una notizia davvero meravigliosa. 'L'unica conseguenza che ho riscontrato in mia madre dopo che è...Nella fascia 5-11 anni, un bambino su tre ha almeno iniziato il ciclo anti-Covid, mentre il 12% è già dotato di green pass rafforzato perché guarito negli ultimi 6 mesi. Il periodo peggiore della ...Sono 5.929 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 43.032 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 13,7%. I guariti sono 2.049 mentre le vittime sono 10 e portano il ...