Covid, ancora un decesso al San Pio: non ce l'ha fatta un 86enne di Airola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ce l'ha fatta un 86enne di Airola ricoverato nei reparti Covid dell'ospedale San Pio di Benevento. E' quanto emerge nel bollettino giornaliero dell'azienda di via Pacevecchia che comunica anche cinque nuovi ricoveri e quattro dimissioni. In totale sono 67 i pazienti ricoverati nel nosocomio sannita: 44 sanniti e 23 residenti fuori provincia. Nello specifico, un paziente è ricoverato in terapia intensiva, due in terapia intensiva neonatale Covid, dodici in pneumologia/sub intensiva, diciotto sono degenti in malattie infettive, trentatré in medicina interna e uno nell'area Covid del pronto soccorso. Da febbraio 2020, i pazienti positivi al Covid-19 deceduti sono 402 su complessivi 737 trattati (sospetti ...

