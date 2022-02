Castrolibero, studenti occupano scuola dopo denunce di molestie sessuali: le gravissime accuse (Di lunedì 7 febbraio 2022) dopo anni di silenzi ed insabbiamenti, 1400 studenti hanno deciso di occupare l’Istituto di istruzione superiore statale Majorana- Valentini di Castrolibero, in provincia di Cosenza, a sostegno delle dodici studentesse, resta questo per ora il numero accertato, che hanno denunciato su Instagram le molestie subite da parte di tre docenti nel corso degli anni. Il ricorso ai social è avvenuto dopo il clima crescente di omertà e ritorsioni personali nei confronti delle ragazze, alcune di appena 14 anni. Sulla pagina si leggono spiacevoli episodi avvenuti all’interno del liceo scientifico col tacito consenso della dirigente scolastica, Iolanda Maletta, che in questa storia sembra aver preso le parti del professore di matematica e fisica, coprendolo per quanto possibile. Ma Diana, che ora ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 febbraio 2022)anni di silenzi ed insabbiamenti, 1400hanno deciso di occupare l’Istituto di istruzione superiore statale Majorana- Valentini di, in provincia di Cosenza, a sostegno delle dodici studentesse, resta questo per ora il numero accertato, che hanno denunciato su Instagram lesubite da parte di tre docenti nel corso degli anni. Il ricorso ai social è avvenutoil clima crescente di omertà e ritorsioni personali nei confronti delle ragazze, alcune di appena 14 anni. Sulla pagina si leggono spiacevoli episodi avvenuti all’interno del liceo scientifico col tacito consenso della dirigente scolastica, Iolanda Maletta, che in questa storia sembra aver preso le parti del professore di matematica e fisica, coprendolo per quanto possibile. Ma Diana, che ora ...

