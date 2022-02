Casini, i retroscena sul “no” al Quirinale e sul ruolo del suggeritore: “Come ho fatto col ragazzo di mia figlia…” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senatore bolognese Pier Ferdinando Casini sembrava essere il favorito del centro per diventare il nuovo Presidente della Repubblica ma, ad un passo dalla poltrona del Quirinale, si è tirato indietro, lasciando nuovamente il posto allo già Presidente Mattarella. Il senatore, quindi, ha rilasciato un’intervista per ‘Il Corriere Della Sera’. “Ho imparato a mie spese che quello del suggeritore è un destino gramo” ha commentato in merito all’interesse del centro politico per la sua figura di leader, “Se suggerisci quello che una persona si aspetta di sentirsi dire, il consiglio viene seguito. Altrimenti no”. E per spiegare al meglio al concetto, il leader centrista ha raccontato un gustoso retroscena quasi metaforico riguardo la figlia (una delle figlie – Casini ha avuto tre figlie: due ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senatore bolognese Pier Ferdinandosembrava essere il favorito del centro per diventare il nuovo Presidente della Repubblica ma, ad un passo dalla poltrona del, si è tirato indietro, lasciando nuovamente il posto allo già Presidente Mattarella. Il senatore, quindi, ha rilasciato un’intervista per ‘Il Corriere Della Sera’. “Ho imparato a mie spese che quello delè un destino gramo” ha commentato in merito all’interesse del centro politico per la sua figura di leader, “Se suggerisci quello che una persona si aspetta di sentirsi dire, il consiglio viene seguito. Altrimenti no”. E per spiegare al meglio al concetto, il leader centrista ha raccontato un gustosoquasi metaforico riguardo la figlia (una delle figlie –ha avuto tre figlie: due ...

