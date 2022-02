Calci e morsi a compagna incinta in strada, arrestato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – Ha colpito la compagna con dei pugni, con dei Calci. E l’ha anche aggredita a morsi, in strada. Il tutto nonostante fosse incinta di 8 settimane. E’ accaduto a Pozzuoli (Napoli) dove alcuni passanti hanno assistito alla violenza e hanno chiamato il servizio d’emergenza 112. arrestato un 27enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo accertamenti sanitari, il feto sta bene e per la vittima sette giorni di prognosi. La donna, ai carabinieri, ha raccontato anche di altri episodi simili mai denunciati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – Ha colpito lacon dei pugni, con dei. E l’ha anche aggredita a, in. Il tutto nonostante fossedi 8 settimane. E’ accaduto a Pozzuoli (Napoli) dove alcuni passanti hanno assistito alla violenza e hanno chiamato il servizio d’emergenza 112.un 27enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato eper maltrattamenti in famiglia. Dopo accertamenti sanitari, il feto sta bene e per la vittima sette giorni di prognosi. La donna, ai carabinieri, ha raccontato anche di altri episodi simili mai denunciati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

