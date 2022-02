Brignone gigante d’argento alle Olimpiadi: “Una medaglia che mi rende orgogliosa” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Fa bis Federica, sotto gli occhi di un’altra grande Federica. Quella del nuoto. La Pellegrini ha tifato per la sua amica dell’Italia Team, da dirigente Coni e Cio nella tribuna autorità ai piedi della pista che lei stessa fotografa su Instagram e che celebra con queste parole: “Pista pazzesca.. tanta stima!”. Non si perde la competizione adesso. Adesso che nella ua seconda vita, riesce a vivere le stesse emozioni dei suoi colleghi. E quelle emozioni sono stati fortissime per la Brignone. Dopo il bronzo di PyeongChang nel 2018 (leggi qui),dove aveva portato a casa la prima medaglia nello sci dell’Italia Team, si è replicata a Pechino. E il primo alloro è stato ancora il suo. Un secondo preziosissimo posto nel gigante (leggi qui), alla vincitrice della Coppa del Mondo di specialità. L’azzurra dice, come riporta il sito ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Fa bis Federica, sotto gli occhi di un’altra grande Federica. Quella del nuoto. La Pellegrini ha tifato per la sua amica dell’Italia Team, da dirigente Coni e Cio nella tribuna autorità ai piedi della pista che lei stessa fotografa su Instagram e che celebra con queste parole: “Pista pazzesca.. tanta stima!”. Non si perde la competizione adesso. Adesso che nella ua seconda vita, riesce a vivere le stesse emozioni dei suoi colleghi. E quelle emozioni sono stati fortissime per la. Dopo il bronzo di PyeongChang nel 2018 (leggi qui),dove aveva portato a casa la primanello sci dell’Italia Team, si è replicata a Pechino. E il primo alloro è stato ancora il suo. Un secondo preziosissimo posto nel(leggi qui), alla vincitrice della Coppa del Mondo di specialità. L’azzurra dice, come riporta il sito ...

