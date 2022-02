Belen e Stefano proseguono il riavvicinamento con una cena a lume di candela (Di lunedì 7 febbraio 2022) Anche i più scettici adesso rischiano di ricredersi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati beccati un'altra volta e se tre indizi fanno una prova, qui siamo già oltre il numero di indizi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Anche i più scettici adesso rischiano di ricredersi.Rodriguez eDe Martino sono stati beccati un'altra volta e se tre indizi fanno una prova, qui siamo già oltre il numero di indizi ...

Advertising

JulietTweeting : Certe ship non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... Ps: So benissimo che Belen e Stefano hanno un… - marixisheree : RT @goddessofnight_: Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme ?? - goddessofnight_ : Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme ?? - RadioSubasio : Belen e Stefano il gossip impazza. La verità a Le Iene? - ironia_gfvip : @Camilla_Curt Lui di belen sa molte cose, infatti insiste che non è vero sia tornata con Stefano. -