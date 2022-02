“Basta, prendete provvedimenti”: Raimondo Todaro fatto fuori, per lui arriva un messaggio inequivocabile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durante la puntata di domenica pomeriggio, tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è scoppiata una lite furiosa. Durissimi commenti per lui Raimondo Todaro perde le staffe, che delirio (Witty TV)Nella scuola di Amici21 non sempre scorre buon sangue tra gli insegnanti di canto e di ballo. I diversi esperti, infatti, spesso hanno visioni differenti di ciò che è disciplina e successo e non sono rari i litigi furiosi durante le puntate della domenica. Nell’ultima andata in onda, protagonisti del momento di delirio son stati Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due insegnanti di ballo si scontrano molto spesso su ciò che significa qualità e rigore, poiché la visione dell’insegnante di latino-americano differisce molto da quella della maestra di danza classica. Nel corso della ... Leggi su specialmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durante la puntata di domenica pomeriggio, trae Alessandra Celentano è scoppiata una lite furiosa. Durissimi commenti per luiperde le staffe, che delirio (Witty TV)Nella scuola di Amici21 non sempre scorre buon sangue tra gli insegnanti di canto e di ballo. I diversi esperti, infatti, spesso hanno visioni differenti di ciò che è disciplina e successo e non sono rari i litigi furiosi durante le puntate della domenica. Nell’ultima andata in onda, protagonisti del momento di delirio son statie Alessandra Celentano. I due insegnanti di ballo si scontrano molto spesso su ciò che significa qualità e rigore, poiché la visione dell’insegnante di latino-americano differisce molto da quella della maestra di danza classica. Nel corso della ...

