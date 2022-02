Applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad un pregiudicato

Advertising

ScrivoLibero : Ieri, a Licata, personale del Commissariato P.S. di Licata a seguito di una sentenza definitiva ha dato esecuzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Applicata sorveglianza

Corriere Adriatico

SENIGALLIA - Prosegue incessante l'attività degli agenti del Commissariato di P. S. di Senigallia nello svolgimento di attività di polizia dirette a dare esecuzione a misure di prevenzione a carico di ...... e poi la guerra civile dei sessi, la guerra mondiale contro la natura, la cancel culture... i diversi fattori convergono e commutano le limitazioni sanitarie in forme di...In tale ambito, i poliziotti hanno dato esecuzione al provvedimento della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal Tribunale di Ancona- Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un ...Cronaca - Il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione il vademecum di sintesi con le misure da applicare in ambito scolastico in .... Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è ...