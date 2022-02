Anna Valle: “In ‘Lea’ racconto la perdita con delicatezza e forza” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ una perdita che viene affrontata con delicatezza ma anche con forza”. Descrive così, Anna Valle, il trauma di Lea – la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – protagonista di ‘Lea un nuovo giorno’, la nuova serie tv Rai Fiction e Banijay Studios Italy in 4 serate in prima visione su Rai1, da domani alle 21.25, con Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür per la regia di Isabella Leoni. “E’ un personaggio che mi è piaciuto subito, così come il tema della sua rinascita – Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara – grazie all’aiuto delle colleghe con le quali si sente protetta dopo la perdita del suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ unache viene affrontata conma anche con”. Descrive così,, il trauma di Lea – ladel bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – protagonista di ‘Lea un nuovo giorno’, la nuova serie tv Rai Fiction e Banijay Studios Italy in 4 serate in prima visione su Rai1, da domani alle 21.25, con Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür per la regia di Isabella Leoni. “E’ un personaggio che mi è piaciuto subito, così come il tema della sua rinascita – Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara – grazie all’aiuto delle colleghe con le quali si sente protetta dopo ladel suo ...

