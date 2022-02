Traffico Roma del 06-02-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Luceverdementovati dalla redazione Buongiorno ancora Buona domenica non molto ilregistrato al momento lungo la rete viaria cittadina leggermente più sostenuto in uscita dal centro nessuna azione sul Raccordo Anulare nessun le altre principali arterie al tufello per la rottura di una conduttura dell’acqua si è resa necessaria la chiusura di via Monte Soprano 3 via Monte Croce via Monte Ruggero centro la polizia locale Ci segnala un incidente sul lungotevere pierleoni all’intersezione con Ponte Palatino un altro incidente a San Saba viale Giotto nei pressi di via Giacomo della porta incidente anche al Testaccio in via Marmorata all’altezza di via Aldo Manuzio Come andiamo le dovute attenzioni guardo incidente segnalato sulla Ardeatina all’altezza di via del centro del Bivio ci troviamo poco prima del raccordo anulare raccomandiamo ...