Terremoto Viareggio, "è stata una scossa forte". Il sindaco: "Paura, ma nessun danno" (Di domenica 6 febbraio 2022) La scossa di Terremoto di questa notte con epicentro. Viareggio è stata sentita chiaramente dalla popolazione. "Alle 2,36 di questa notte - scrive sui social il sindaco Giorgio Del Ghingaro - il ... Leggi su lanazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Ladidi questa notte con epicentro.sentita chiaramente dalla popolazione. "Alle 2,36 di questa notte - scrive sui social ilGiorgio Del Ghingaro - il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato locali… - Corriere : Terremoto, avvertita a Viareggio una scossa di magnitudo 3.8 - Radio1Rai : ??Nella notte, alle 02:36, #terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è… - GazzettinoL : Terremoto di magnitudo ML 3.8 del 06-02-2022 si è verificato alle ore 02:36:37 ad una profondità di 8 kma in locali… - MariannaPrato : RT @Radio1Rai: ??Nella notte, alle 02:36, #terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato lo… -