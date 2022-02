Spalletti: “Vittoria importante, ma dobbiamo migliorare in un aspetto che riguarda Osimhen” (Di domenica 6 febbraio 2022) Al termine della Vittoria sul Venezia, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza di aver portato a casa i tre punti col Venezia. La compagine lagunare si è dimostrata molto ostica con tutte le big e aver vinto al Penzo è un ottimo risultato in chiave classifica. importante, poi, è stato anche il ritorno al gol di Victor Osimhen, che è tornato prepotentemente alla ribalta. “Questa partita ci da una maturità superiore per pensare di poter raggiungere risultati importanti senza dover sperare che ci venga concesso qualcosa. Abbiamo la possiibilità di fare buone partite e vincere contro qualsiasi avversario. Abbiamo portato a casa una partita importante e non facile. Noi vediamo le partite e i risultati ogni weekend e sappiamo che nulla è scontato. “Dove può ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Al termine dellasul Venezia, Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza di aver portato a casa i tre punti col Venezia. La compagine lagunare si è dimostrata molto ostica con tutte le big e aver vinto al Penzo è un ottimo risultato in chiave classifica., poi, è stato anche il ritorno al gol di Victor, che è tornato prepotentemente alla ribalta. “Questa partita ci da una maturità superiore per pensare di poter raggiungere risultati importanti senza dover sperare che ci venga concesso qualcosa. Abbiamo la possiibilità di fare buone partite e vincere contro qualsiasi avversario. Abbiamo portato a casa una partitae non facile. Noi vediamo le partite e i risultati ogni weekend e sappiamo che nulla è scontato. “Dove può ...

