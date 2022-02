Sanremo 2022 | ‘Sabrina Ferilli-Gate’ | “Un’imprecazione | ecco cosa è accaduto fuori dal camerino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il ‘si è già sgonfiato. Dopo le parole di Amadeus durante la conferenza stampa di oggi 6 febbraio, adesso arriva anche la nota dello staff dell’attrice che conferma la stessa versione riguardo alonda della co-conduttrice della finale del Festival di, in cui la si sentiva dire ‘pezzo di m’. Si sarebbe trattato disfuggitale mentre daltornava sul palco nei minuti finali della serata: sul suo cammino si è trovata davanti un ostacolo che prima non c’era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare. Solo un attimo di stanchezza, nulla che si riferisse alle persone presenti. Anchevia Instagram aveva cercato di calmare le acque con un post di ringraziamento nella tarda mattinata di oggi: “Grazie a ...