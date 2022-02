Roma. Litiga con la fidanzata e il padre gli spara ai testicoli, ma lui aggredisce i poliziotti che volevano salvarlo (Di domenica 6 febbraio 2022) Momenti di panico nel primo pomeriggio di oggi, 6 febbraio, a Roma, in via Ostuni, al Quarticciolo. Una lite tra due giovani fidanzati è degenerata: i toni si sono alzati e il padre di lei ha deciso di intervenire. Ma non a parole, bensì imbracciando una pistola a piombini e sparando dei colpi che hanno centrato il genero, un ragazzo di 19 anni, in testa, al sopracciglio, e al testicolo. Leggi anche: Roma, aggredisce studenti e studentesse mentre vanno a scuola: paura al parco Suocero si intromette nella lite tra fidanzati e spara al genero colpendolo ai testicoli E’ successo nel primo pomeriggio, alle ore 15:18. I colpi si sono sentiti chiaramente nel palazzo. Il ragazzo, dopo essere stato ferito, è finito a terra, sanguinante. Sono quindi stati chiamati i soccorsi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022) Momenti di panico nel primo pomeriggio di oggi, 6 febbraio, a, in via Ostuni, al Quarticciolo. Una lite tra due giovani fidanzati è degenerata: i toni si sono alzati e ildi lei ha deciso di intervenire. Ma non a parole, bensì imbracciando una pistola a piombini endo dei colpi che hanno centrato il genero, un ragazzo di 19 anni, in testa, al sopracciglio, e al testicolo. Leggi anche:studenti e studentesse mentre vanno a scuola: paura al parco Suocero si intromette nella lite tra fidanzati eal genero colpendolo aiE’ successo nel primo pomeriggio, alle ore 15:18. I colpi si sono sentiti chiaramente nel palazzo. Il ragazzo, dopo essere stato ferito, è finito a terra, sanguinante. Sono quindi stati chiamati i soccorsi e ...

