Querelle Salvini-Mastella, la Lega: “Dichiarazioni esilaranti del sindaco” (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinamento provinciale della Lega di Benevento. “La Lega Benevento non può che stigmatizzare le esilaranti Dichiarazioni rese dal sindaco di Benevento, per sua stessa definizione un viandante della politica, nei confronti di Matteo Salvini sulla questione del ritorno del centro che, ogni tanto, come fiume carsico riappare sullo scenario politico nazionale. Un centro che se interpretato da Renzi e da Mastella, aveva detto Salvini, non può assolutamente interessare una forza di governo come la Lega che da sempre ha fatto dell’autonomia e della difesa dei territori valori imprescindibili del suo agire politico. E si avvia a costruire una stagione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinamento provinciale delladi Benevento. “LaBenevento non può che stigmatizzare lerese daldi Benevento, per sua stessa definizione un viandante della politica, nei confronti di Matteosulla questione del ritorno del centro che, ogni tanto, come fiume carsico riappare sullo scenario politico nazionale. Un centro che se interpretato da Renzi e da, aveva detto, non può assolutamente interessare una forza di governo come lache da sempre ha fatto dell’autonomia e della difesa dei territori valori imprescindibili del suo agire politico. E si avvia a costruire una stagione ...

