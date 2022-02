Previsioni Neve | lunedì 7 febbraio 2022 calano le temperature | fiocchi a bassa quota

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 febbraio 2022)le, arrivano. Freddo in arrivo nella settimana di San Valentino come anticipato nei giorni scorsi. Già da domani infatti avremo un nuovo assaggio di inverno che porterà anche a fenomeni nevosi in collina e a quote basse. Facciamo dunque il punto della situazione.leOggi intanto in Italia quasi ovunque il tempo è soleggiato o parzialmente nuvoloso. Una bella domenica di sole dunque in moltissime località dal nord al sud. Da domani però è atteso l’arrivo del ...