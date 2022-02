LIVE – Pechino 2022, pattinaggio velocità 5000 metri uomini (DIRETTA) (Di domenica 6 febbraio 2022) La DIRETTA scritta dei 5000 metri maschili di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Pechino 2022. Si assegna il titolo olimpico quest’oggi in una gara che tra i 20 atleti al via vede anche tre italiani: sono infatti della partita Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto, pronti a giocarsi qualcosa di importante con una concorrenza però di altissimo LIVEllo. Si inizia alle 9:30 con la prima delle dieci batterie, per una mattinata tutta da vivere grazie alla nostra DIRETTA testuale. Segui il LIVE a partire dalle 9:30 DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? Pechino 2022, IL PROGRAMMA COMPLETO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Lascritta deimaschili dialle Olimpiadi di. Si assegna il titolo olimpico quest’oggi in una gara che tra i 20 atleti al via vede anche tre italiani: sono infatti della partita Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto, pronti a giocarsi qualcosa di importante con una concorrenza però di altissimollo. Si inizia alle 9:30 con la prima delle dieci batterie, per una mattinata tutta da vivere grazie alla nostratestuale. Segui ila partire dalle 9:30 DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV?, IL PROGRAMMA COMPLETO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI ...

Advertising

Eurosport_IT : Il Day 2 a Pechino sta per partire: pronti a tifare i nostri azzurri in gara? ???????? Qui tutto il programma complet… - infoitsport : Italia-Cina 8-4 LIVE curling doppio misto, Olimpiadi Pechino 2022: Constantini e Mosaner non si vogliono più fermare - VoceGiallorossa : ?? LIVE COVID-19 - Da lunedì le Marche in zona arancione, Lazio ancora in zona gialla. Altri 10 positivi alle Olimpi… - zazoomblog : LIVE – Italia-Cina 7-4 Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto - #Italia-Cina #Olimpiadi #invernali - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Il Day 2 a Pechino sta per partire: pronti a tifare i nostri azzurri in gara? ???????? Qui tutto il programma completo: htt… -