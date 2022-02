LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini e Ducati controllano la classifica (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.12 Ripartono le due Honda ufficiali. Marquez e Pol Espargarò sono nuovamente in azione a Sepang dopo una piccola sosta. 06.10 La classifica aggiornata: 1 23 E. Bastianini 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289 06.06 Scivolata anche per Nakagami. Il giapponese di Honda ha perso il controllo della propria moto in curva 8, piega che si trova nel secondo settore della pista. Il nipponico non ha riportato conseguenze. 06.03 Caduta per Joan Mir in curva 15, non ci sono conseguenze per ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.12 Ripartono le due Honda ufficiali. Marquez e Pol Espargarò sono nuovamente in azione adopo una piccola sosta. 06.10 Laaggiornata: 1 23 E.1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289 06.06 Scivolata anche per Nakagami. Il giapponese di Honda ha perso il controllo della propria moto in curva 8, piega che si trova nel secondo settore della pista. Il nipponico non ha riportato conseguenze. 06.03 Caduta per Joan Mir in curva 15, non ci sono conseguenze per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini e Ducati sempre al comando Aprilia molto competitiva - #MotoGP… - jessicateo_58 : Seconda giornata di #SepangTest #MotoGP Seguite con noi live e aggiornamenti in tempo reale ??? - jessicateo_58 : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest Livetiming e commento dal circuito di #Sepang - https://… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Enea Bastianini al comando ottimo passo per Ducati - #MotoGP #Sepang… - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini al top con Ducati, conferme per Aprilia -