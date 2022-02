La no-vax di Bari che finge di essere vaccinata per ottenere il Green pass (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è presentata all’hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari affermando di non aver ricevuto il Green pass nonostante la dose booster di vaccino. Un errore del sistema, ha ipotizzato. Peccato che la 40enne barese protagonista di questa assurda storia fosse una convinta no-vax e non avesse ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti covid. La donna, si sarebbe recata il 5 febbraio ad uno dei quattro sportelli dell’hub della Fiera dedicato a chi ha problemi ad ottenere/scaricare il Green pass. Lì, avrebbe esibito un attestato di avvenuta vaccinazione che, fotocopia di una fotocopia, ha insospettito gli operatori sanitari dell’hub. “La signora aveva detto essersi vaccinata con la terza dose in un non meglio precisato ‘ufficio vaccinale’ del Policlinico di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è presentata all’hub vaccinale della Fiera del Levante diaffermando di non aver ricevuto ilnonostante la dose booster di vaccino. Un errore del sistema, ha ipotizzato. Peccato che la 40enne barese protagonista di questa assurda storia fosse una convinta no-vax e non avesse ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti covid. La donna, si sarebbe recata il 5 febbraio ad uno dei quattro sportelli dell’hub della Fiera dedicato a chi ha problemi ad/scaricare il. Lì, avrebbe esibito un attestato di avvenuta vaccinazione che, fotocopia di una fotocopia, ha insospettito gli operatori sanitari dell’hub. “La signora aveva detto essersicon la terza dose in un non meglio precisato ‘ufficio vaccinale’ del Policlinico di ...

