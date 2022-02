La Francia ha deciso di tornare al carbone. Per un po' (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Il governo francese incrementerà temporaneamente l'utilizzo di carbone durante l'inverno per garantire l'approvvigionamento di elettricità. È quanto prevede un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La misura 'sarà strettamente limitata ai mesi di gennaio e febbraio 2022' e 'non cambierà il calendario per la chiusura delle centrali a carbone', ha detto il ministero della ... Leggi su agi (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Il governo francese incrementerà temporaneamente l'utilizzo didurante l'inverno per garantire l'approvvigionamento di elettricità. È quanto prevede un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La misura 'sarà strettamente limitata ai mesi di gennaio e febbraio 2022' e 'non cambierà il calendario per la chiusura delle centrali a', ha detto il ministero della ...

