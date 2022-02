Inter-Milan | Bucciantini | “Maignan ha una personalità sana” | News

Advertising

AntoVitiello : #Maignan gioca il suo primo #derby di Milano e lo vince da leader, cancellando definitivamente il ricordo di chi lo… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Inter : ?? | IVAN Ivan #Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque as… - llucaaax : RT @Matteo25977859: @llucaaax @Inter @_enz29 Pensa che cordaz ha vinto più trofei di tonali al milan ahahahah - davide81greco : Da stasera #juve e #Milan si giocano il #campionato, #napoli a dare fastidio e l'#Inter forse arriva in… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Commenta per primo Il pallone perso in mediana è costato carissimo all', visto che da lì è ripartito ilper andare a far gol. Alexis Sanchez non è nuovo a certi errori e la Repubblica pone proprio l'accento sulle tante cadute del cileno in nerazzurro. 'Il ...Rotta su Bergamo Tre punti che consentono ad Allegri di rientrare in zona Champions, non abbastanza secondo lui però per pensare ad altro: "Lo scudetto è una questione tra Napoli,. Noi ...l’Inter e il Milan. Noi siamo momentaneamente fuori, ci mancano quei 3-4 punti che ci avrebbero permesso di sperare ancora”. Juventus in volo, Allegri fissa gli obiettivi della stagione “Pensiamo a ...Quota scudetto? Riguarda Napoli, Inter e Milan. Noi siamo momentaneamente fuori…“. JUVENTUS, ALLEGRI: “PRESI TRE PUNTI ALL’ATALANTA, NON ALL’INTER. VLAHOVIC E ZAKARIA…” JUVENTUS ALLEGRI – Sulla corsa ...