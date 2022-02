Giovinco | pronto a tornare in Serie A | tutto fatto con un club!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Quando nessuno se lo aspettava, Sebastiansi appresta ainA. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Formica Atomica ha trovato l’accordo con la Sampdoria da subito, corsa subito ai ripari per l’infortunio di Manolo Gabbiadini, rimediato nel match contro il Sassuolo.Sampdoria CalciomercatoUn accordo, i cui dettagli verranno limati nelle prossime ore, che segna dopo tanti tentativi falliti, l’atteso ritorno nel nostro campionato di. Sarà utile anche per la Nazionale di Roberto Mancini?Francesco Scanu

corsereporter : ??#Giovinco pronto a ripartire: per lui un contratto con la #Sampdoria di Marco #Giampaolo! #Calciomercato (@DiMarzio) - girpelliano : ?? ULTIM'ORA: ? L'ex giocatore del Toronto, Sebastian Giovinco è pronto per passare alla Sampdoria.

Sebastian Giovinco è pronto al ritorno in Serie A. Come rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la Formica Atomica torna in Italia e firmerà da subito: l'accordo è stato raggiunto a sorpresa in s ...Il calciomercato che riguarda gli svincolati rimane sempre aperto e riguarda anche un campione come Sebastian Giovinco: dove andrà a giocare?