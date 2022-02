Donne | Valente Pd | ' bene Amato | lavoriamo in Parlamento'

(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Oggi il Presidente della Consulta Giuliano, in un'intervista a La Stampa, dice testualmente che 'questa Italia ha bisogno di, basta con le congreghe dei maschi' perché lecambiano l'ordine del giorno dell'agenda politica e sociale. Credo che siano parole molte importanti con cuiha approfondito un pensiero già delineato all'atto del suo insediamento. Le leggi non bastano, bisogna cambiare la cultura, cambiare il modello: basta con la cooptazione maschile, bisogna fare largo allein base al merito, ai talenti, alle competenze". LO scrive su Fb la senatrice del Pd Valeria, presidente della COmmissione Femminicidio. "Credo - prosegue- che in questo ultimo anno di legislatura come ...

I risultati nel gruppo diche non hanno avuto travaglio sono stati sostanzialmente simili. Le ... Bohinec A, Vik ES, Zaigham M, Santos T, Wandschneider L, Viver AC, erimagi A, Sacks E,EP;...Sono atti gravissimi - ha aggiunto- che richiedono da parte di tutti gli uomini, a partire ... il racconto: 'Era su di me, sentivo i suoi versi di eccitazione' Femminicidi,vittime della ...Le leggi non bastano, bisogna cambiare la cultura, cambiare il modello: basta con la cooptazione maschile, bisogna fare largo alle donne in base al merito, ai talenti, alle competenze". LO scrive su ...Infine, sono state sempre le donne a farsi carico dei figli e della casa durante la pandemia: il carico di lavoro grava per il 62% sulle loro spalle. Non è possibile attribuire colpe specifiche per ...