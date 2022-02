Donatella Rettore furiosa per Gianni Morandi e Jovanotti a Sanremo 2022 sulle cover: “In Rai figli e figliastri” (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo 2022 è terminato ma gli strascichi di queste serate di musica e retroscena sono destinati a continuare. Una delle polemiche di un Festival insolitamente parco di scandali (non ci sono più i Morgan e Bugo di una volta) ha coinvolto Gianni Morandi e Jovanotti, insieme sul palco dell’Ariston per la serata cover. La coppia è stata confermata solo 24 ore prima dell’esibizione e molti si sono anche interrogati sul potenziale vantaggio dello spazio dato a Jovanotti. Insinuazioni rispedite al mittente dal conduttore di Sanremo Amadeus, ma ora emerge anche lo sdegno di Donatella Rettore. La cantante punterebbe il dito contro presunte preferenze che si fanno in casa Rai, con concessioni che a lei sarebbero state negate. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)è terminato ma gli strascichi di queste serate di musica e retroscena sono destinati a continuare. Una delle polemiche di un Festival insolitamente parco di scandali (non ci sono più i Morgan e Bugo di una volta) ha coinvolto, insieme sul palco dell’Ariston per la serata. La coppia è stata confermata solo 24 ore prima dell’esibizione e molti si sono anche interrogati sul potenziale vantaggio dello spazio dato a. Insinuazioni rispedite al mittente dal conduttore diAmadeus, ma ora emerge anche lo sdegno di. La cantante punterebbe il dito contro presunte preferenze che si fanno in casa Rai, con concessioni che a lei sarebbero state negate. ...

