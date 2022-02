Crisi ucraina, l’allarme di Coldiretti: Non solo gas. Se la Russia invade, esploderanno i prezzi dei cereali (Di domenica 6 febbraio 2022) La Crisi ucraina con il rischio dell’invasione russa spinge i prezzi internazionali dei cereali con i due Paesi che insieme garantiscono circa 1/3 dell’esportazioni mondiali di grano. Per la Coldiretti le tensioni in atto sconvolgono il mercato energetico ma anche quello delle materie prime agricole con effetti sui prezzi e sugli approvvigionamenti e il rischio concreto di carestie e tensioni sociali. In particolare la Russia – sottolinea la Coldiretti – è il principale Paese esportatore di grano a livello mondiale mentre l’ucraina si colloca al terzo posto. A preoccupare – continua la Coldiretti – è il fatto che un eventuale conflitto possa danneggiare le infrastrutture e bloccare le spedizioni dai porti del Mar Nero ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022) Lacon il rischio dell’invasione russa spinge iinternazionali deicon i due Paesi che insieme garantiscono circa 1/3 dell’esportazioni mondiali di grano. Per lale tensioni in atto sconvolgono il mercato energetico ma anche quello delle materie prime agricole con effetti suie sugli approvvigionamenti e il rischio concreto di carestie e tensioni sociali. In particolare la– sottolinea la– è il principale Paese esportatore di grano a livello mondiale mentre l’si colloca al terzo posto. A preoccupare – continua la– è il fatto che un eventuale conflitto possa danneggiare le infrastrutture e bloccare le spedizioni dai porti del Mar Nero ...

