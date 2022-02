Covid, il generale Figliuolo: Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalità (Di domenica 6 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato impulso a una campagna vaccinale senza precedenti, senza la quale non si potrebbe parlare di ritorno a una nuova normalita’: con le vaccinazioni abbiamo alzato una barriera contro le conseguenze piu’ gravi del Covid. Lo afferma il commissario per l’Emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo in un’intervista a la Repubblica. “Oggi vediamo che anche la variante Omicron sta scemando. Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus pero’ circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase piu’ favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione”, aggiunge il commissario, secondo cui Omicron ha causato una forte impennata di contagi, ma ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato impulso a una campagna vaccinale senza precedenti, senza la quale non si potrebbe parlare di ritorno a una nuova normalita’: con le vaccinazioni abbiamo alzato una barriera contro le conseguenze piu’ gravi del. Lo afferma il commissario per l’EmergenzaFrancesco Paoloin un’intervista a la Repubblica. “Oggi vediamo che anche la variante Omicron sta scemando. Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Ilpero’ circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase piu’ favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione”, aggiunge il commissario, secondo cui Omicron ha causato una forte impennata di contagi, ma ...

