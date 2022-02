Advertising

FGuardiella : Contromano su raccordo:decine di chilometri ad alta velocità - AnsaVeneto : Contromano su raccordo:decine di chilometri ad alta velocità. Forse da Slovenia già senso sbagliato.Vittima stava p… - TgrRaiFVG : Il giorno dopo la tragedia di Duino, ancora molti punti oscuri nell'incidente stradale mortale innescato da un auto… - oggitreviso : Contromano sul raccordo autostradale: ha tentato la fuga dopo l'incidente mortale - oggitreviso : In contromano sulla A4 causa la morte di un'automobilista trevigiana -

Ultime Notizie dalla rete : Contromano raccordo

L'automobilista cittadino sloveno che ieri ha imboccato ilautostradale di Trieste (RA13)scontrandosi con un'auto che procedeva nel giusto senso e la cui conducente è morta, avrebbe percorso decine di chilometri, forse trenta,. ...Erano le sette di sera del 6 febbraio 2011: un camionista ucraino, a bordo del suo tir, aveva imboccatoilautostradale di Fernetti, in direzione Trieste. Leggi anche Travolta ...A meno di 24 ore dalla tragedia di Duino nella quale una donna ha perso la vita in un incidente provocato da un automobilista contromano sul raccordo autostradale della A4 questa mattina una seconda ...TRIESTE – In contromano sul raccordo di Trieste, si schianta contro un’auto e provoca una vittima, una donna di origine romena, Hutu Paraschiva 56 anni, residente a San Biagio di Callalta in provincia ...