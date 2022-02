Bologna-Empoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di domenica 6 febbraio 2022) Bologna-Empoli gara valida per la 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno con calcio d'inizio alle 15 al Dall'Ara,... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022)gara valida per la 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno con calcio d'inizio alle 15 al Dall'Ara,...

Advertising

cultofcalcio : Are you ready for 'Any given Sunday'? Atalanta – Cagliari Bologna – Empoli Sampdoria – Sassuolo Venezia – Napoli U… - PayInCrypto : Bologna-Empoli, i convocati: out Viola, ci sono i nuovi - Calcio24newsit : #SerieA Oggi in campo Atalanta - Cagliari Bologna - Empoli Sampdoria - Sassuolo Venezia - Napoli Udinese - Torino Juventus - Verona - betcoza : Enjoy #SerieA Sunday feast?? ? Atalanta (1.25) v Cagliari (12.00) ? 13:30 ? Bologna (2.05) v Empoli (3.45) ? Sampd… - Fresatura_Bo : Bologna-Empoli, le probabili formazioni: tornano Schouten e Barrow, prima chiamata per Aebischer -