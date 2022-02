Spettacoli per famiglie, ghiaccio e il maglio: il week-end in provincia (Di sabato 5 febbraio 2022) provincia di Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano Spettacoli per famiglie, divertimento su ghiaccio a Songavazzo e la visita al maglio di Ponte Nossa. Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 5 e domenica 6 febbraio nella provincia orobica. ALZANO LOMBARDO – Pandemonium Teatro: gli Spettacoli del week-end CAMERATA CORNELLO – Al Museo dei Tasso il laboratorio “L’amore è una cartolina meravigliosa” PONTE NOSSA – Il maglio Museo e l’arte del Ciodarol… in diretta SONGAVAZZO – A Songavazzo divertimento sul ghiaccio – A Songavazzo pomeriggi filosofici… con tè Leggi su bergamonews (Di sabato 5 febbraio 2022)di Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccanoper, divertimento sua Songavazzo e la visita aldi Ponte Nossa. Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 5 e domenica 6 febbraio nellaorobica. ALZANO LOMBARDO – Pandemonium Teatro: glidel-end CAMERATA CORNELLO – Al Museo dei Tasso il laboratorio “L’amore è una cartolina meravigliosa” PONTE NOSSA – IlMuseo e l’arte del Ciodarol… in diretta SONGAVAZZO – A Songavazzo divertimento sul– A Songavazzo pomeriggi filosofici… con tè

