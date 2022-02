Simone Inzaghi: "Sconfitta immeritata. Spallata su Sanchez? Non cerco alibi" (Di sabato 5 febbraio 2022) Simone Inzaghi, al termine del derby perso contro il Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn. Leggi su 90min (Di sabato 5 febbraio 2022), al termine del derby perso contro il Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn.

Inter : ?? | COMUNICATO Felipe Caicedo non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio a causa d… - Inter : #DerbyMilano -1: in diretta da Appiano Gentile le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa - Inter : ?? | MISTER 52'- Simone Inzaghi osserva i suoi ragazzi ?? #InterMilan 1?-0? #LoveMilano #DerbyMilano #FORZAINTER… - FRinozzi : @ZetteCr Ma infatti non era fallo per me il mio post era solo per Simone Inzaghi - Ilrevenant104 : RT @Pirichello: Simone Inzaghi lo devono fare santo, ennesima volta che ci regala la partita con i cambi -