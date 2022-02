Serie C 2021/22, il Südtirol conquista i 3 punti al 91? con Di Marchi (Di sabato 5 febbraio 2022) Ci pensa Di Marchi al 91’ a regalare la vittoria ai biancorossi. Finisce 0-1 al Città di Meda tra Renate e Südtirol. La capolista colleziona la sua 18esima vittoria in questa venticinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2021/22. Il Südtirol resta prima con 59 punti, mentre i nerazzurri mantengono la terza posizione a quota 46. Un primo tempo equilibrato tra Renate e Südtirol, che concludono la prima frazione di gioco a reti bianche. La capolista si rende pericolosa in più di un’occasione, pressa alta e si procura numerosi calci di punizione dal limite dell’area, non sfruttati a dovere. Galuppini ci prova al 23’ con una punizione dal limite, il numero 14 biancorosso calcia con il mancino ma la palla va alta sopra la traversa. Al 40’ ci riprova sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ci pensa Dial 91’ a regalare la vittoria ai biancorossi. Finisce 0-1 al Città di Meda tra Renate e. La capolista colleziona la sua 18esima vittoria in questa venticinquesima giornata del girone A del campionato di/22. Ilresta prima con 59, mentre i nerazzurri mantengono la terza posizione a quota 46. Un primo tempo equilibrato tra Renate e, che concludono la prima frazione di gioco a reti bianche. La capolista si rende pericolosa in più di un’occasione, pressa alta e si procura numerosi calci di punizione dal limite dell’area, non sfruttati a dovere. Galuppini ci prova al 23’ con una punizione dal limite, il numero 14 biancorosso calcia con il mancino ma la palla va alta sopra la traversa. Al 40’ ci riprova sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Diretta/ Frosinone Vicenza (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! ... sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B . I ciociari sognano ... ultimo precedente in casa dei ciociari datato 7 maggio 2021, 1 - 1 il risultato finale del match. ...

Roma Genoa 0 - 0 LIVE: al via la ripresa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. ...

Serie A 2021-2022, Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni Virgilio Sport SERIE D Novara, domenica big match a Varese Le squadre allenate da Marco Marchionni ed Ezio Rossi non perdono dall 10^ giornata (7 novembre 2021) del girone di andata ... il top scorer di tutti i 9 gironi della quarta serie con 23 gol ...

Serie B, risultati 21a giornata 21-22, classifica e prossimo turno Pubblicato il 05/02/2022. Soltanto 6 gol e 1 vittoria nei primi 5 match della 21a giornata di Serie B 2021/2022. Fra l’altro nel corso delle riprese non sono arrivate reti e anche i due rigori ...

