Sarri perde un top player durante Fiorentina-Lazio! (Di sabato 5 febbraio 2022) Pessime notizie per Maurizio Sarri, Luis Alberto è stato costretto ad uscire dal campo al minuto 76?. Per il centrocampista spagnolo dovrebbe trattarsi di un problema muscolare, si è infatti accasciato al suolo dopo una palla inattiva, senza essersi scontrato con nessun avversario. Luis Alberto Lazio Sarri Si attendono aggiornamenti dai canali ufficiali della Lazio in merito alla gravità dell'infortunio. Al suo posto è entrato Toma Basic, centrocampista sul quale Sarri crede moltissimo, e che spesso in questa stagione è stato favorito al 10 biancoceleste.

