Sanremo 2022, Ferilli: "Stasera 3 di notte, corsi sopravvivenza" (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Sono davvero contenta e applaudo a questo grande successo, da 'esterna'. Bisogna essere contenti quando le cose funzionano, quando si riesce a colpire il bersaglio e fare 100: dovrebbe unirci tutti perché il risultato buono per l'azienda pubblica come la Rai è un risultato per tutti. Poi, magari, Stasera non faremo un c…". Si presenta così in sala stampa Sabrina Ferilli, la conduttrice al fianco di Amadeus per la serata finale di Sanremo 2022. "Arriveremo alle tre di notte, faremo corsi di sopravvivenza", ironizza l'attrice romana. L'articolo proviene da Italia Sera.

