Reggio Calabria | incendio in un appartamento | muore 30enne

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non c’è stato scampo per un uomo di 30 anni morto ieri sera a Cinquefrondi, in provincia di, a causa di unsviluppatosi nel suo. Per cause non ancora accertate, nell’delsi sono sviluppate le fiamme che hanno prima avvolto ogni arredo per poi dipanarsi in camera da letto, dove l’uomo si trovava e all’interno della quale è rimasto bloccato circondato dal fuoco e dal fumo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno evitato il dilagarsi delle fiamme negli altri locali del palazzo, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita al. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

CINQUEFRONDI - Un trentenne è morto, nella notte a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nell'incendio che ha completamente distrutto l'appartamento nel quale viveva. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto tutti gli arredi sviluppando una grande quantità di fumo. Il bilancio di un incendio che ha completamente distrutto un appartamento a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Incendio in appartemento: perde la vita un ragazzo a Cinquefrondi Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto in brevissimo tempo tutti gli arredi sviluppando una grande quantità di fumo.