Rassegna stampa 5 febbraio 2022 | gli studenti scendono in piazza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prime pagine dei quotidiani dedicate alle proteste degliscesi inper far sentire la propria voce dopo gli scontri con la Polizia. Spazio anche al covid con la curva dei contagi che cala e con le restrizioni che, a breve, potrebbero essere riviste. In archivio la quarta serata del Festival ma oggi si torna a parlare anche di calcio col derby di Milano. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.