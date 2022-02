Pechino 2022 | l’Italcurling vince con la Gran Bretagna | vicino il pass per le semifinali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 febbraio 2022)– Sei su sei per il doppio misto azzurro nel curling. Prosegue la cavalcatante, ormai storica negli annali, dell'Italia alle Olimpiadi Invernali in svolgimento a. La coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto anche contro la, dopo aver battuto in giornata una forte Australia. Una gara a tratti liscia e a tratti in difficoltà, poi gli inglesi si sono arresi alla supremazia azzurra che ha trionfato per 7 a 5. Sono attualmente sempre più vicini alla cima della classifica degli azzurri, sognando la vittoria del girone e la qualifica alle.