Napoli, a Venezia con qualche certezza: Osimhen titolare? (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Napoli sarà di scena a Venezia, Spalletti potrà contare sul ritorno di Insigne e forse quello di Osimhen Il Napoli all'esame Venezia per ripartire e per cercare di mantenere il passo do un mese di gennaio difficile. La squadra di Spalletti ritrova qualche certezza per la sfida in laguna. Osimhen è pronto a tornare dal 1?, la maschera nuova sembra potergli garantire un'ottima visuale ed è meno pesante rispetto all'altra. Tornerà Insigne titolare e poi ci sarà un Zielinski in più che sta facendo una stagione al di sopra delle righe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ftbnews24 : ?? #Napoli, vigilia del Venezia: Osimhen pronto a una maglia da titolare #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… - CalcioNews24 : #Spalletti ritrova qualche certezza per #Venezia ?? - gilnar76 : Corriere: “Sarà la domenica dei grandi ritorni”. Due big azzurri pronti dal 1' in vista del Venezia #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : Corriere: “Sarà la domenica dei grandi ritorni”. Due big azzurri pronti dal 1' in vista del Venezia - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Osimhen ha tre obiettivi in vista della trasferta col Venezia -