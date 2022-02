Monica Vitti, in migliaia ai funerali per l'ultimo saluto (Di sabato 5 febbraio 2022) Una folla è accorsa oggi a Roma per dare l'ultimo addio a Maria Luisa Ceciarelli, per tutti Monica Vitti. L'attrice, icona del cinema italiano, è scomparsa all'età di 90 anni mercoledì scorso 2 febbraio... Leggi su today (Di sabato 5 febbraio 2022) Una folla è accorsa oggi a Roma per dare l'addio a Maria Luisa Ceciarelli, per tutti. L'attrice, icona del cinema italiano, è scomparsa all'età di 90 anni mercoledì scorso 2 febbraio...

Advertising

OfficialSSLazio : Ciao Monica ?? ?? - mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Agenzia_Ansa : Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre per i funerali di Monica Vitti. Il fer… - doramengoni : RT @trillyebbasta: ?? “A un certo punto della vita, a mia insaputa, devo aver deciso di dimenticare. Non dimenticare i dolori o gli errori… - giorgiahlm__ : Quanto sarà strano passare sotto casa della Vitti e non dire più qui abita Monica ma qui abitava ?? -