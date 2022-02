Mala movida a Roma: chiusi 5 minimarket e raffica di multe (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma – Nella serata di ieri, 04 febbraio 2022, i carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio di controllo nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna, volto a verificare il rispetto della nuova ordinanza sindacale che prevede la chiusura dei minimarket alle 22 e più in generale contenere e sciogliere assembramenti per il rispetto delle norme per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a contrastare fenomeni di degrado e della cosiddetta “Mala movida”. Cinque minimarket sono stati chiusi per inosservanza dell’ordinanza sindacale che dispone la chiusura entro le ore 22.00, al fine di prevenire la vendita di bevande alcooliche, da parte dei titolari. I carabinieri hanno disposto la chiusura per 5 giorni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022)– Nella serata di ieri, 04 febbraio 2022, i carabinieri della CompagniaParioli hanno eseguito un servizio di controllo nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna, volto a verificare il rispetto della nuova ordinanza sindacale che prevede la chiusura deialle 22 e più in generale contenere e sciogliere assembramenti per il rispetto delle norme per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a contrastare fenomeni di degrado e della cosiddetta “”. Cinquesono statiper inosservanza dell’ordinanza sindacale che dispone la chiusura entro le ore 22.00, al fine di prevenire la vendita di bevande alcooliche, da parte dei titolari. I carabinieri hanno disposto la chiusura per 5 giorni ...

ilfaroonline : Mala movida a Roma: chiusi 5 minimarket e raffica di multe - paolo_r_2012 : Per Roberto Gualtieri la malamovida è colpa dei bengalesi - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Per Roberto Gualtieri la malamovida è colpa dei bengalesi - romatoday : Per Roberto Gualtieri la malamovida è colpa dei bengalesi - tusciaweb : “Tolleranza zero per la ‘mala’ movida” Civitavecchia - Riceviamo e pubblichiamo - Abbassare progr -