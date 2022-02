L’ultimo saluto a Monica Vitti. A Roma i funerali dell’attrice: «Questo è un addio a un’epoca intera» – La diretta video (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi, 5 febbraio, si è tenuto a Roma L’ultimo saluto all’attrice Monica Vitti. Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro in piazza del Popolo. Il carro funebre è stato scortato dagli agenti della polizia municipale. I funerali si tengono nella Chiesa degli Artisti. Un secondo applauso, invece, è scattato poco prima dell’ingresso del feretro in chiesa, seguito dal marito dell’attrice Roberto Russo, insieme ad altri familiari. Presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Walter Veltroni, Marisa Laurito e l’ad di Rai Cinema Paolo del Brocco. «Volevamo essere tutte Monica. Era coraggiosa, ha inventato la comicità per una donna bella, che non era facile», ha detto l’attrice Eleonora Giorgi arrivando in chiesa. ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi, 5 febbraio, si è tenuto aall’attrice. Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro in piazza del Popolo. Il carro funebre è stato scortato dagli agenti della polizia municipale. Isi tengono nella Chiesa degli Artisti. Un secondo applauso, invece, è scattato poco prima dell’ingresso del feretro in chiesa, seguito dal maritoRoberto Russo, insieme ad altri familiari. Presenti il sindaco di, Roberto Gualtieri, Walter Veltroni, Marisa Laurito e l’ad di Rai Cinema Paolo del Brocco. «Volevamo essere tutte. Era coraggiosa, ha inventato la comicità per una donna bella, che non era facile», ha detto l’attrice Eleonora Giorgi arrivando in chiesa. ...

