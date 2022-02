LIVE Slittino, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la prima run, Dominik Fischnaller ci prova (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Subito grandi nomi tra i primi partenti: l’austriaco Woflgang Kindl è stato il migliore nelle prove e sarà il primo a scendere. 12.00 Soli due italiani in gara quindi: Dominik Fischnaller e Leon Felderer. 11.59 Come detto in precedenza, nonostante sia nella startlist, non sarà al via Kevin Fischnaller che ha contratto il Covid-19. 11.58 La startlist completa: 1 AUT KINDL Wolfgang 2 GER LOCH Felix 3 LAT APARJODS Kristers 4 GER LUDWIG Johannes 5 GER LANGENHAN Max 6 AUT GLEIRSCHER Nico 7 LAT BERZINS Gints 8 ROC PAVLICHENKO Semen 9 ITA Fischnaller Kevin 10 ITA Fischnaller Dominik 11 AUT GLEIRSCHER David 12 ROC REPILOV Roman 13 UKR MANDZIY Andriy 14 CAN WATTS Reid 15 SVK NINIS Jozef 16 ROC GORBATCEVICH ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 Subito grandi nomi tra i primi partenti: l’austriaco Woflgang Kindl è stato il migliore nelle prove e sarà il primo a scendere. 12.00 Soli due italiani in gara quindi:e Leon Felderer. 11.59 Come detto in precedenza, nonostante sia nella startlist, non sarà al via Kevinche ha contratto il Covid-19. 11.58 La startlist completa: 1 AUT KINDL Wolfgang 2 GER LOCH Felix 3 LAT APARJODS Kristers 4 GER LUDWIG Johannes 5 GER LANGENHAN Max 6 AUT GLEIRSCHER Nico 7 LAT BERZINS Gints 8 ROC PAVLICHENKO Semen 9 ITAKevin 10 ITA11 AUT GLEIRSCHER David 12 ROC REPILOV Roman 13 UKR MANDZIY Andriy 14 CAN WATTS Reid 15 SVK NINIS Jozef 16 ROC GORBATCEVICH ...

