Inter-Milan | i gol più belli dei rossoneri in epoca recente | VIDEO

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - Milannews24_com : Inter Milan, San Siro è pronto: il campo ora sembra essere all'altezza - CBB_Milanista : RT @lapoelkann_: Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuiranno cib… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

La Gazzetta dello Sport

In tre mesi si è capovolto il mondo del. Tre mesi prima, il derby d'andata, si giocò con Pioli davanti a Simone Inzaghi di 7 punti. Finì in parità. Da quel giorno, in 11 partite, l'ha recuperato 11 punti ai rossoneri che adesso ...teoricamente favorita, ma Inzaghi è ancora una volta lesto a sgusciare via dal pronostico. "Il derby fa sempre storia a sé e poi ilè un'ottima squadra, come dice la sua classifica. Hanno ...Una partita come il Derby di Milano tra Inter e Milan, per rendere al meglio e dare il massimo dello spettacolo, ha bisogno dello scenario migliore possibile. Certamente non quello che era San Siro ...Il derby di Milano vale molto più di tre punti e può ipotecare l’intera stagione – Se vince l’Inter i nerazzurri vanno in fuga ma se vince il Milan tutti i giochi si riaprono e la battaglia per lo ...