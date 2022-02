Inter, Inzaghi: «Dominato in lungo e in largo, fa male questa sconfitta» (Di sabato 5 febbraio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan: ecco cosa ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan. RIMONTA – «Il calcio è così. Abbiamo Dominato in lungo e in largo ma non siamo riusciti a fare il secondo gol e il loro pareggio ci ha innervosito visto che c’era anche una fallo netto su Sanchez. Fa male perdere così un Derby ma dobbiamo essere lucidi. Io per 70 minuti ho visto una partita a senso unico». INSEGNAMENTO – «questa partita ci insegna che se perdiamo lucidità le partite vanno così. La partita dopo si è messa sugli episodi e noi non siamo stati bravi a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di-Milan: ecco cosa ha detto Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di-Milan. RIMONTA – «Il calcio è così. Abbiamoine inma non siamo riusciti a fare il secondo gol e il loro pareggio ci ha innervosito visto che c’era anche una fallo netto su Sanchez. Faperdere così un Derby ma dobbiamo essere lucidi. Io per 70 minuti ho visto una partita a senso unico». INSEGNAMENTO – «partita ci insegna che se perdiamo lucidità le partite vanno così. La partita dopo si è messa sugli episodi e noi non siamo stati bravi a ...

