Francesca Lollobrigida argento nei 3000 metri del pattinaggio di velocità 

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - È d'la prima medaglia dell'Italia ai Giochi olimpici invernali di Pechino.è giunta seconda neidelvelocità. La 30enne azzurra di Frascati ha concluso in 3.58,06. Oro e campionessa olimpica l'olandese Irene Schouten con il nuovo record olimpico di 3.56,93. Bronzo alla canadese Isabelle Weidemann (3.58,64). L'dinella prima giornata dei Giochi olimpici invernali di Pechino è storica: mai in precedenza ilitaliano al femminile aveva conquistato un podio olimpico. Nel 1994 a Lillehammer, Elena Belci era giunta quarta nei 5000. Questo arento è la prima medaglia olimpica italiana al femminile nel ...

Olimpiadi Pechino 2022, Francesca Lollobrigida medaglia d'argento. L'azzurra è seconda nei 3000 metri pattinaggio di velocità dietro alla Schouten.