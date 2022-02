Cisterna di Latina, tamponi gratis per studenti: via libera dalla prossima settimana (Di sabato 5 febbraio 2022) tamponi gratis per studenti: è ufficiale, via libera dalla prossima settimana. Questo è la decisione presa dall’amministrazione comunale di Cisterna di Latina in accordo con la ASL di Latina al termine della prima settimana di “Walk-in” (servizio attivato in via dei Monti Lepini). A partire dalla prossima settimana, quindi, per il PAT (punto di assistenza territoriale di Cisterna) gli studenti delle scuole secondarie di primo grado potranno effettuare tamponi rapidi antigenici gratuiti. Leggi anche: “Papà è morto, non ce la faccio più”: 22enne tenta il suicidio a Cisterna di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022)per: è ufficiale, via. Questo è la decisione presa dall’amministrazione comunale didiin accordo con la ASL dial termine della primadi “Walk-in” (servizio attivato in via dei Monti Lepini). A partire, quindi, per il PAT (punto di assistenza territoriale di) glidelle scuole secondarie di primo grado potranno effettuarerapidi antigenici gratuiti. Leggi anche: “Papà è morto, non ce la faccio più”: 22enne tenta il suicidio adi ...

CorriereCitta : Cisterna di Latina, tamponi gratis per studenti: via libera dalla prossima settimana - VAIstradeanas : 14:19 #SS7 Traffico da Bivio Per Le Castella a Cisterna Di Latina.Velocità:11Km/h - VAIstradeanas : 12:17 #SS7 Traffico da Bivio Per Le Castella a Cisterna Di Latina.Velocità:13Km/h - News_24it : E' arrivato il consueto bollettino ASL che vede scendere i contagi a 873. Latina capoluogo registra 221 positivi, A… - infoitinterno : COVID: 2123 NUOVI CASI NELLA PROVINCIA DI LATINA, BOOM A CISTERNA CON OLTRE MILLE CASI -